韓星具俊曄本月9日風塵僕僕來台和新婚妻子大S（徐熙媛）團聚，礙於目前防疫規定，具俊曄一下飛機後就入住防疫飯店瀚寓酒店，如今隔離期將在明(20日)凌晨0點結束，稍早具俊曄現身飯店門口，上防疫專車做完PCR後就揮手離開，但他結束飯店的7天隔離期後，還需熬過7天的自主隔離期，會換其他飯店隔離或是回到大S的家進行自主隔離，都是未知數。

具俊曄本月8日發聲明，宣布和20多年前曾交往的大S因一通電話重啟聯繫，兩人不久後就舊情復燃，但因防疫規定非家屬目前無法入境台灣，具俊曄便開腔多次向大S求婚，最後獲得女方同意，兩人已經在韓國完成結婚登記，隔天具俊曄便抵台準備和大S見面。

具俊曄隔離期間曾發影片替小S宣傳，也曾透露正在惡補中文。（圖／翻攝自djkoo IG）

具俊曄在隔離期間曾分享自己的日常，不僅上傳影片替小姨子小S（徐熙娣）的新歌宣傳，也曬出一個人工作念書的照片，可見他在桌上擺了一本學中文的教科書，應該是想趁機惡補中文，好跟大S的家人能順利溝通，他也曾說想跟大S的家人、孩子好好培養感情，可見愛屋及烏的心意。

小S先前受訪坦言十分期待見到新姊夫具俊曄，還打趣笑說有請新姊夫隔離期間吃少一點、多做運動，好讓她們一票姊妹到時可以「驗收」具俊曄的肌肉，至於會不會去接具俊曄出關？她表示應該不會，因為具俊曄還有7天的自主隔離期，所以還不能接觸對方，也補充說：「我個人是真的想想跟他（具俊曄）見面，因為他年輕的時候非常的帥，不知道他現在狀態變什麼樣子」。