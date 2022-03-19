你有沒有什麼心願呢？是希望感情圓滿、身體健康還是事業成功？塔羅牌老師艾菲爾分享，太陽、上升星座在獅子、牡羊、射手、雙魚的人，在今年上半年幸運能量降臨，心中的願望必定會實現，美夢成真。

第四名：獅子座

目前愛情「金星」正照看著獅子座的夫妻、伴侶宮，面對感情總是不積極的你，在上半年可要好好把握這段時間出現在身邊的桃花們，其中一朵極有可能是你命中註定的正緣，對方會百般呵護、將你捧在手心上疼惜，讓你巴不得跟對方在一起，好大大方方的沉溺在兩人世界。身邊有伴的你，上半年會萌生想要定下來的念頭，和另外一半拜見雙方的父母，能夠順利的把彼此給定下來。可以期待一下當六月新娘，結婚領證去。

第三名：牡羊座

浪漫的愛情守護星「金星」在上半年會進入牡羊座的命宮，你的桃花運勢會大幅度翻漲，連情商也跟著開竅，各種戀愛戰略簡直是手到擒來，重點是與你過招的人也非常享受，兩人都沉浸在推拉的曖昧中。這個時候的你不妨下點重本，換個更加增添魅力的髮型，表現出你身形優勢的服飾，不管是走在哪裡你都是最吸人眼球的，就連愛神都會特別眷顧你，將屬於你的好緣份帶你身邊，記得多留意身邊的異性，可能正在向你發出愛慕的訊號。

第二名：射手座

去年底隨著大吉星「木星」進入射手座的事業宮，你就像是開外掛一般，氣勢全開，一直延續到2022上半年。若對你對自己的未來人生丶事業有規劃丶或是打算轉換跑道者，現在就是你的最佳時刻，你無論做什麼都能順心如意，想跳槽者剛好貴人出現幫你牽線丶求職時理想的公司職位也是一眼相中你。此時要記得謹守自己的本分，保持謙虛忍讓丶得到成功的同時也要更加努力，如此一來上半年絕對是你心想事成的絕佳時機。

第一名：雙魚座

目前大吉星「木星」正在雙魚座的命宮，讓你上半年運勢滿點丶氣勢如虹！吉星木星進入命宮為你帶來極強的助力跟能量，使你慢慢的在各方面展露頭角，不僅可以忠於自我，在追求夢想的道路中也會更加順暢。尤其是你開始重視自己的想法跟意願，自己的人生該如何走丶要怎樣發展都由你決定。這一種勝券在握的好運，將在上半年一路伴隨著你。相信你一定可以美夢成真丶心想事成。