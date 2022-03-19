八點檔女星陳佩騏出道多年，在台灣出演多部偶像劇、本土劇，螢幕上惡女形象深入人心，躍上大螢幕的精湛演技也讓人印象深刻。17日她在臉書突發長文，請新進粉絲先詳閱，致歉自己必須戳破粉絲的幻想與粉紅泡泡，自嘲自己不近人情，直言私生活被打擾真的很有壓力。

她在臉書解釋自己公私分明非常清楚，私下行程很恐懼被人打擾，日常工作可以自然互動是因為工作需求，她說自己不是故意雙面人，「是因為我的陌生恐懼讓我無法在非工作中輕鬆與不熟或陌生人互動，甚至我會恐懼到想逃想哭……」，表示看到有人留下希望私下相遇的言論，會讓她很難受。陳佩騏強調：「工作中要拍照我就一定盡力配合。但私人時間真的拜託大家體諒、留給我過自己生活的權利。」

陳佩騏直言自己就是一個脾氣不好、沒耐心的人，很難相處、毛病也很多，「但我就是我，很做自己的陳珮騏。所以我一向抱持著合則來不合則去」，對於粉絲的去留看得很開，她也說自己不喜歡收粉絲禮物，「因為我覺得我們都是平等的，沒理由無故受惠而且我不收禮物就不欠誰什麼」，而且不收禮物就可以不用承擔人情債，也可以更坦蕩的做自己，不必扣上親民的大帽子。

文末她對粉絲說：「謝謝願意理解的大家，反感的我也從不勉強呦」，率性言論讓一票粉絲認同，「尊重私人休息時間」、「私人空間很需要，做自己也很重要。能在這裡得到本人互動就很棒了！」、「很棒啊！做妳自己」、「喜歡真性情不做作的妳」、「藝人下班了也是平凡人，也想要好好休息不被打擾」、「不打擾私生活是最基本的尊重」、「就是欣賞妳，才會支持妳」、「跟我年輕時認識的妳一樣」、「會一直一直默默的支持妳的！」