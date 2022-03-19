明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）正式穿上道奇球衣，他簽下6年1.62億美元合約，但這是在老東家勇士買到歐森（Matt Olson）之後的事。對此弗里曼表示他「很受傷」，他19日表示：「我感覺被突襲了，一時之間千頭萬緒，我很受傷。」

弗里曼在加盟記者會說，勇士似乎有些無情，「我從沒想過自己會進入自由市場。」他表示自己在勇士15年了，要一下子接受轉隊的事實有點困難。「我和勇士在季外缺少溝通，我只接到兩通電話，第一次是在封館之前，第二次在封館之後，道奇在幾個小時之內打給我的次數就不只這樣了。」

勇士在封館前向弗里曼提出5年1.35億美元，弗里曼希望提高到6年1.8億美元（他今年32歲），雙方一開始就有很大歧異。身為衛冕軍團，勇士總管安森普洛斯（Alex Anthopoulos）季外必須先解決的是一壘空缺，他很快就轉向第二選擇歐森，從運動家將歐森買來簽下8年1.68億美元，這是弗里曼拿不到的合約長度。

另一方面，道奇的行動十分積極，而且主場在加州又是弗里曼的故鄉，藉著地利與人和成功打動弗里曼，勇士買下歐森之後4天，弗里曼同意加盟道奇。「我67歲的父親、86歲的祖母現在每天都能來看我比賽了，能夠在家人面前打球，這是我最後選擇道奇的原因。」