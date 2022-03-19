台北市議員、國民黨副秘書長羅智強，展開「1000公里傾聽桃園」活動。羅18日與無黨籍立委高金素梅在桃園後山原住民部落行腳，兩人不僅互動熱絡，羅也承諾高金會幫忙拉拉山水蜜桃行銷。高金不僅稱羅是「未來的桃園市長」，更強調原住民福利政策「不是死板板不能變通」，此話讓港媒認為是意有所指，藉以表達對羅參選桃園市長的支持。

香港媒體《中評社》18日報導指出，羅智強與高金素梅在桃園後山原住民部落合體，在高金的帶領下，羅來到爺亨部落體驗原住民生活，了解5月早桃的產銷問題。由於受到現場婦女熱烈歡迎，羅也承諾4月將重回爺亨部落，為5月桃束袋並協助行銷。

羅智強也與高金素梅走入部落的文化健康站（長照據點），高金現場還特別尊稱羅為「未來的桃園市長」，表示全台有460多個文化健康站，希望所有部落都能有文化健康站，並強調原民福利政策「應該因地制宜，不是死板板不能變通」。

羅智強雖尚未表態取得國民黨提名，卻已在桃園開出支票，與高金素梅不僅獲得現場民眾愛戴，兩人更笑稱一起合作可謂「高強行銷組」。高金又尊稱羅「未來的桃園市長」，又暗批原民政策「不是死板板不能變通」，被港媒解讀是意有所指，除拉抬羅聲勢，更直接以原住民代表身分表示力挺。