Tie it at the buzzer?



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「小皇帝」詹姆斯再次賣命拿下36分、9籃板及7助攻的接近大三元成績，加上布雷德利延長賽讀秒階段連拿5分穩住勝果，湖人19日以128比123險勝地主暴龍，總算中止3連敗，目前30勝40敗續居西區第9，暴龍則是5連勝喊卡。

湖人意外改讓菜鳥前鋒加布里爾先發上場，一開賽就達到奇兵效果，幫助他們很快就掌握領先優勢，甚至一度領先地主暴龍到雙位數，可是暴龍隨即慢慢追上，打完上半場，湖人仍以59比55領先，詹姆斯半場15分，加布里爾也有14分。

雙方下半場互有領先，打到最後關頭，兩隊仍以113比113打平，詹姆斯最後44秒發生傳球失誤，也讓崔特最後25.7秒投進超前三分球，接著詹皇與韋斯布魯克各一次三分出手沒進，幸好韋斯布魯克抄截後投進三分球，把比賽逼入延長。

打到延長賽讀秒階段，暴龍雖靠席亞卡兩罰中1，取得123比122領先，可是布雷德利最後32.5投進超前三分球，又在最後12.6秒兩罰俱中，擴大湖人領先優勢到4分，接下來暴龍又出現失誤，也讓詹姆斯最後2.8秒兩罰中1帶走勝利。