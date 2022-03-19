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全力想要提升東區排名的籃網，贏球仍然要靠杜蘭特火力全開！杜蘭特19日轟下全場最高38分，外加6助攻、6籃板，搭配塞斯柯瑞單場投進7顆三分球、獨拿27分，籃網驚險以128比123氣走拓荒者，目前37勝34敗續居東區第8位置。

面對陣容殘破不全的拓荒者，籃網上半場卻打得相當辛苦，儘管杜蘭特半場投9中7、9罰8中，貢獻22分、3助攻與2籃板，籃網卻被拓荒者小將轟到陣腳大亂，打完上半場，籃網竟以62比75落後，拓荒者以麥克勒摩半場15分最高。

儘管拓荒者第3節開始打出7比2，一度領先到18分，籃網仍靠杜蘭特單節獨拿14分，打完前3節，把比數追成101比101平手；籃網末節一開始就打出10比0拉開，儘管讀秒階段追到落後3分，幸好杜蘭特穩穩兩罰俱中帶走勝利。

除了杜蘭特與塞斯柯瑞，布魯斯布朗與德拉蒙也各有17分進帳，卡麥隆湯瑪斯替補拿下11分；拓荒者以哈特25分最高，布蘭登威廉斯也有24分進帳，麥克勒摩17分，但在所有先發主力都已傷退的窘境下，能跟籃網打成這樣已屬難得。