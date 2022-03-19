一名沈姓男子受友人邀約到台北某餐酒館聚會，凌晨解散時，見到剛一起聚餐的嫩妹酒醉無法行走且意識不清，竟直接撿屍搭計程車前往桃園某家摩鐵開房間，女方因不省人事，沈男當場強行脫去其衣物硬上，女方隔日醒來發現自己赤裸睡在床上，立刻前往醫院驗傷，果然發現沈男DNA，一怒告上法院，法官審理後依乘機性交罪判他3年4月，可上訴。

根據判決書記載，沈姓男子在109年5月，與多名友人共同聚餐飲酒。至同日晚間11時許聚會結束後，見到同桌的A女因酒醉意識不清，無力行動亦無法言語，就攙扶A女搭乘計程車前往桃園市一家摩鐵。

進入房間後，沈男見A女仍意識不清，竟認有機可趁，於是偷偷脫去A女之外褲及內褲進行侵害。女方清醒後見自己全身赤裸，驚覺遭到性侵，於是前往醫院驗傷並報警，警方事後在女方下體驗出男性DNA，與沈男相符。

法官審理後認定，沈男與A女於案發日前未曾謀面、素昧平生，於案發當日見A女酒後泥醉、意識不清，竟為逞色慾，即率對A女為乘機性交之犯行，嚴重戕害甲女身心。

法官怒斥，沈男在偵查階段均矢口否認犯行、設詞飾卸，對A女造成二度傷害，惡性重大，事後也未與A女達成和解，彌補其所造成之精神損害，且A女因本案身心受創，需至身心科就診外，日常社交生活也深受影響，即使沈男與女方和解，A女亦無原諒被告之意，因此判他3年4月，可上訴。