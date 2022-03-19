俄軍猛攻烏克蘭首都基輔

俄軍攻打烏克蘭的影像在36歲的哈姆多（Abdel Kafi al-Hamdo）腦海中縈繞不去，這位敘利亞人緊盯新聞，不斷推文聲援基輔，並教5歲的女兒畫烏克蘭國旗。

據CNN新聞網18日報導，哈姆多說，雖然不可思議的戰爭，死亡和民眾受苦受難的影像傳遍全球，但很少有人能真正了解，烏克蘭人所經歷的一切。他說，全世界沒有比敘利亞人更了解烏克蘭人的遭遇。身為英語教師的哈姆多看著俄羅斯對烏克蘭開戰的新聞，卻回想起2016年家鄉敘利亞阿勒坡（Aleppo）最黑暗的時期。

俄軍2月24日開始侵略烏克蘭至今，已導致數以百計包括兒童在內的平民喪生，並迫使超過300萬烏克蘭人逃亡。然而，就在俄烏戰爭前6年，俄羅斯展開了遠在敘利亞的殘酷作戰行動，以支持阿塞德（Bashar al-Assad）政權。

敘利亞戰爭的受害者說，從電視上看到烏克蘭的實際情況，令人覺得似曾相識。敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）和盟友在俄羅斯的協助下，把東部的阿勒坡變成殺戮戰場。2016年12月，30萬居民在遭圍困，斷糧並轟炸下投降。包括克宮否認的化武攻擊在內，俄羅斯在整場戰爭中，於敘利亞各地所運用的，就是這種戰術。

俄軍準備包圍烏克蘭首都基輔

「他們毀了我們，毀了我們的心理，」哈姆多說，他還記得，就在離開阿勒坡前幾天，他去醫院找朋友，結果發現自己腳下踩的是屍體。他說，這會在烏克蘭發生，而目前在烏克蘭發生的，才只是開端。

有些敘利亞人說，他們的國家宛如煤礦坑中示警，但世界選擇忽略的金絲雀。敘利亞已淪為俄羅斯戰爭機器的測試場，也成為俄羅斯鄰國的前車之鑑。