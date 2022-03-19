一名網友分享同事傳來的數學題目，填空題部分45空兩格就變成25，讓他百思不得其解，不少網友則大呼是老師出錯題了，感覺少了一個空格。不過，民間高手也算出正解說，只要用「多階等差數列」的觀念來解，就能得出正確答案，而這道題目的3個空格應要填「39.5、33、15」。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》發文說，同事傳來小學一年級的數學題目，請他幫忙想看看答案，但他思考了一陣子，都無法得出答案。從照片中可見，這道數學題為填空題，50的下一個數字是45，中間空了兩格，接著就變25，最後還有一格要填。

題目曝光後，不少網友質疑該不會是老師出錯題目了，45與25中間應該要有3個空格才對，因為這樣就是很簡單「50、45、40、35、30、25」，每一個的數字都是前一格的數字減5。

也有神人算出正解，這個題目用「多階等差數列」來解，50減5得出第二數字45，第三個數字則是由「45-（5+0.5）」為39.5，第四個數字則是「39.5-（5.5+1）=33」，第五個數字為「33-（6.5+1.5）=25」，最後的空格是「25-（8+2）=15」，所以這道題目的3個空格應要填「39.5、33、15」。

超困難解答方式，也讓多數網友更加肯定，多階等差數列應該不會出現在小一的數學課裡面，感覺就是老師出錯題目了。「出錯了，有時跑考題沒注意題庫有錯」、「看前面的題目答案 ，這題應該出錯了」、「小一題目應不會這麼難，老師出錯了吧！」