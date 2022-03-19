才剛宣布簽下前CBA青島後衛林韋翰的新北中信特攻，隨即面臨後衛人滿為患處境，19日由台南台鋼獵鷹率先發布新聞稿，確定特攻將把呂濟而送到獵鷹換回現金，不過特攻目前後場仍有林韋翰、魏嘉豪、林秉聖，以及本季還沒上過場的李學林可用，會提出這種球員換現金交易並不意外。

以下是台鋼獵鷹新聞稿內容，『台南台鋼獵鷹籃球隊今（19日）與中信特攻達成協議，在獵鷹積極爭取下，願意割愛強力戰將呂濟而，補強台鋼獵鷹籃球隊後衛群戰力。台鋼獵鷹上半季成績不佳的情況下，積極爭取補強機會，與中信特攻以現金交易方式取得共識，呂濟而將加盟台鋼獵鷹籃球隊，合約將於3月20日晚上十點正式生效。

對此台鋼獵鷹籃球隊總經理錢韋成表示：「我們在戰績上確實有很多的不足與考量，很感謝中信特攻，也很開心能達成這個交易，呂濟而在中信特攻的表現大家有目共睹，來到台南之後相信團隊戰力也能被調整。」

而中信特攻總經理張樹人也表示：「呂濟而在我們團隊裡表現積極又亮眼，這個決定確實不捨，但也跟台鋼獵鷹達成共識，畢竟同為籃壇一份子，一起努力也是我們的目標。」在聯盟大限期日前，雙方球隊共同做出此決定絕非偶然，也期待呂濟而來到台鋼獵鷹後會有不一樣的化學變化。』