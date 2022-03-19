央行17日理監事會決定升息1碼，3大行庫下周一同步調整存放利率，反映央行升息，讓民眾感受到存款利息增加抗通膨的小確幸。但是，在升息環境下，金融股可望受惠，與其存款放銀行，不如買進金融股。以100萬存款放合庫為例，100萬元的機動定儲存款1年，調整前利息8400元，調整後為1.09萬元；但若100萬元買合庫金(5880)，以18日收盤價28.15元計，可買進35張（算整數），而今年合庫金配現金1元，股票0.3元，單現金配息部分的股息就有3.5萬元，遠高於1年的定儲機動存款利息。

台銀下周一起除大額存款外，新台幣一般存款各天期牌告利率都將調升1碼、即0.25個百分點，1年期定儲存款機動利率從0.84%提高到1.09%，2年期、3年期定儲機動利率分別1.125%,1.155%。

合庫銀一般定期存款機動利率調幅部分，1個月期至3年期定期存款利率均調升0.25個百分點；一般定期儲蓄存款1年期至3年期機動利率，各期別均調升0.25個百分點，足額反映；合庫銀1年期定儲存款機動利率從0.84%，調高到1.09%。2、3年期定期儲蓄機動存款利率分別調至1.1%、1.115%。

土地銀行21日起調整存款利率，一般定期性存款各天期機動利率均調升，調升幅度為0.245至0.255個百分點；定存機動利率1年期調整後為1.065%、2年期1.07%、3年期1.075%；定儲機動利率1年期1.09%、2年期1.095%、3年期1.11%。