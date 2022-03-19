不少民眾接種疫苗後出現不良反應，目前預防接種受害救濟累積逾4000案申請，光是要全部審查完就要花70個月，其中，近兩年僅審議294件申請，佔申請總數6％，有13件被認定為相關案件，換句話說，至今只有0.26％的申請人獲得賠償，施打疫苗後死亡數至今累積1408人，也只有34人獲得喪葬補助。對此，民眾黨呼籲政府，隨著疫情趨緩，生活逐漸解封，暢通預防接種受害救濟，才能有效拉高疫苗施種率。

民眾黨指出，預防接種受害救濟認定程序，從事件發生要通報就很複雜，疑似接種疫苗受害民眾須提出醫療院所開具的受害資料，經過地方衛生局調查，由衛福部委辦單位準備審議工作，再等衛福部每月召開一到二次的審議會，法規要求審議小組要在6個月內完成審定，必要時還可以延長3個月，目前累積4千多案粗估要70個月才能審完。

回顧過去一年，全台總共通報18226件疫苗接種後不良事件，衛福部初步認定9218件為「疑似疫苗接種後嚴重不良事件」，然而這只是救濟管道的第一關，接下來還有冗長的審議程序要走。

預防接種受害救濟審議小組（VICP）從去年至今年審議294件申請，占申請總數6％，其中13件被認定為相關案件，換句話說，至今只有0.26％的申請人獲得賠償，施打疫苗後死亡數至今累積1408人，也只有34人獲得喪葬補助。

民眾黨指出，新冠疫苗施打滿一周年，還有近400萬人、16.76％的人遲遲不打第一劑， 75歲以上第一劑施打率只有76.7％，遠低於全國平均83.2％。根據台大公衛學院統計，多數長者因為有慢性病，對施打疫苗的嚴重不良事件感到恐懼，加上救濟困難管道不暢通，讓很多人還在觀望。

隨著防疫生活逐漸解封，民眾黨呼籲，政府應該用簡單易懂的說明取代信心喊話，暢通預防接種受害救濟，才能有效拉高疫苗施種率。