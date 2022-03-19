拜習通話是大國交易？ 蘇貞昌：台美關係堅若磐石

行政院長蘇貞昌19日到桃園市參加行程，媒體詢問拜習通話會不會擔心大國交易，台灣利益被犧牲、國發會IP上班時間發文批國民黨等。蘇貞昌表示，台美關係堅若磐石，會一起努力為普世價值堅守防線。也強調政府預算受監督，不會養網軍。

媒體詢問，拜習通話中，習近平說美方美方對台獨釋放錯誤訊息是危險行為，中國官媒宣稱，拜登不支持台獨。習近平也說，外媒也說台灣問題恐傷中美關係，山東號也被發現在金門外海，是否挑釁行為？會不會擔心大國交易台灣利益被犧牲？

蘇回應，俄羅斯侵略烏克蘭後，全世界民主國家站出來譴責抵制。他強調，台灣是主權獨立國家，也和民主陣營一起抵制譴責俄羅斯行為，會和所有愛好民主自由國家堅定在一起。此外台美關係堅若磐石，一起努力為普世價值堅守防線。

媒體又問，國發會IP於上班時間在網路發文，國民黨水準讓人投不下去，遭指控政府網軍攻擊。蘇貞昌表示，台灣是自由開放國家，包含在網路上所有人都可以表示意見，當然同樣應該遵守法律規定、負相關責任。蘇說，政府絕對沒有養網軍，政府預算一分一厘都受立法院審查同意，政府花的任何錢一分一毛，都要經過最後由監察院審計通過，所以政府禁得起檢驗，也不會養網軍，更不會散播不實消息。