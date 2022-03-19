警方逮捕5名員工及32名賭客。（警方提供）

麻將協會開在阿宗麵線樓上 警扮客人站著吃監控破門

萬華警方日前獲報，西門町知名小吃阿宗麵線樓上，有不法業者開設麻將協會，提供民眾賭博，警方17日先在樓下買麵線站著吃，暗中查看賭客進出狀況，最後一舉破門，查獲陳姓負責人在內的5名員工、8桌打得正起勁的32名賭客，另有賭資及抽頭金17萬餘元。

萬華警方指出，隨著疫情逐漸降溫，去年不少歇業、倒閉的麻將協會，最近開始死灰復燃，警方日前接獲檢舉，在峨眉街徒步區阿宗麵線樓上，就有1家麻將協會，因交通方便，吸引不少民眾前來聚賭，表面上使用點數卡，打完卻可換回現金。

警方17日持蒐索票前往查緝，行動前有員警先在樓下買麵線站著吃，暗中觀察賭客進出狀況，並在適當時機衝入，一舉逮捕32名正在酣戰的賭客，以及60歲陳男在內的5名員工。

不少賭客被逮時，仍在抱怨「打個麻將而已」、「為何不合法開放」，陳男也辯稱協會只提供場地，換現金是客人私下行為，協會嚴禁賭博，警方訊後將37人依賭博罪送辦。

萬華分局強調，賭博不僅違法，更危害身心健康，且易衍生重利、暴力討債等治安問題，將持續打擊、取締轄區各式賭場，導正不法風氣。