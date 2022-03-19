名人堂球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）今年是紅人隊第6高薪的選手，他本季可以領取359萬美元（新台幣1億），一直領到2024年。當然52歲的小葛瑞菲是一場也不必打的，這原本就是紅人欠他的薪水。

紅人隊一壘手瓦托（Joey Votto）年薪2500萬美元全隊最高，其次為三壘手穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）的1600萬美元。接下來的高薪選手依序是800萬美元、750萬美元、550萬美元，可見小葛瑞菲的「年薪」在紅人隊之中確實算很高的。

這種延後支付的方式可以減輕球團短時間的薪資支出壓力，剛加盟道奇的明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman），他的合約表面上是6年1.62億美元，其實他要13年才能領完。《美聯社》報導，弗里曼合約中的5700萬美元將由道奇分期支付一直到2040年為止，差不多是弗里曼50歲的時候。

弗里曼效力道奇的這6年實領1.05億美元，離隊之後繼續年領400萬至500萬美元。雖然總值仍是1.62億美元，但延後支付又沒有利息，這紙合約的實際價值是6年1.4億美元。

這類合約現在簽下來對球員較吃虧，反觀在高利率的年代，例如鈴木一朗與水手隊的延後支付合約，年息為5.5%。最誇張的是大都會22年前買斷波尼亞（Bobby Bonilla）的合約，講好延後支付25年、年息8%，因為那年代的銀行也是給這麼高，導致他的590萬美元膨脹到將近3000萬美元。