1名76歲劉姓老婦，19日清晨5時40分左右，在苗栗市中山路、民生街口遭到一部賓士轎車撞擊倒地命危，肇事車主逃逸後在苗栗市區四處逃竄，事隔半個小時，有人發現英才路旁有1部車輛起火燒然，警消趕抵現場搶救時，赫然發現起火轎車正是賓士車，但警方進行比對過程中，未料清晨7點該輛車女車主卻帶著兒子到警局投案，自稱是兒子開車出門後因為喝醉車子遭不明人士偷開走，但警方高度存疑，目前正調閱監視器釐清中。

1部賓士車被發現在英才路起火燃燒，苗栗消防分隊趕往搶救。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

19日清晨5時40分左右，1名76歲的劉姓老婦徒步前往南苗市場購物，行經市場前的苗栗市中山路與民生街口時，遭1部賓士車衝撞，賓士車肇事後加速逃逸，路人見狀報案，苗栗消防分隊人車趕抵現場，發現劉婦已失去生命跡象，緊急送醫搶救。

轄區苗栗警分局南苗所員警趕抵現場，根據目擊者提供肇事車號展開搜索，發現肇事賓士車逃逸後在苗栗市區四處流竄，幸好沒有其它無辜民眾受害。

事隔半小時，有民眾發現苗栗市英才路1棟仍在興建中的民宅前方，有1部汽車正起火燃燒，消防隊獲報趕往，發現火勢相當猛烈，整部車已完全燒毀，車上並無人員，警方稍後趕到時，赫然發現燒毀車輛也是賓士車，與先前通報查緝的肇事賓士車型式顏色相似，警方目前正加速比對是否為同部車，以查明是否為肇事車主企圖滅證才放火焚車。