日本知名AV女優三上悠亞，擁有甜美臉蛋與傲人F級傲人身材，由女團SKE48退出轉戰AV界，人氣一直居高不下，除了被封為「國民AV女優」，社群網站更超過百萬粉絲追蹤，近期她與日本知名Youtuber三原慧悟合作，兩人來到日本的情侶旅館，大談轉戰AV的契機和其中趣事，三上悠亞提到曾經拍攝時因為對方無法控制，反覆拍攝了5次，使她忍不住落淚。

三上悠亞出道至今8年來，可說是人氣數一數二的AV女優，除了一票死忠男性粉絲力挺，近來女性粉絲也有增多趨勢。近期她到知名Youtuber三原慧悟的Youtube作客，談到從偶像轉AV的契機，主要是前傑尼斯偶像手越祐也「熱吻」遭偷拍事件，讓演藝生涯大受影響，她更揭開內幕當時由於被演藝圈排擠，認為留在圈子可能也一事無成，有了讓大家驚艷的想法才決定轉行。

談及業界內，三上悠亞說日本的女優相當多，男優卻非常少，一年會有幾十人來嘗試，但只會剩大概2人，大家都因為太辛苦而辭掉了，而且那件事情不是控制就能控制的，因為拍攝現場都是以女優為主，男優扯後腿的話就會被罵的很慘，所以有很多人會辭職。

三上悠亞與日本知名Youtuber三原慧悟合作。（三原JAPAN Sanyuan_JAPAN Youtube）

三上悠亞透露自己比較喜歡短片，反而不喜歡長片；曾經遇到爺爺等級的男優，因為無法控制自己，讓拍攝時間持續延長，三上悠亞說自己當時不知道該怎麼辦，雖然想要快點結束，對方也很努力，但努力過了頭結果就變得很難受，導致她直接在現場落淚，就這樣重拍了5次，幕後的辛酸令人意外。