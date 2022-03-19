台中市長盧秀燕19日上午參加太平枇杷節活動時，針對外界關心台中市捷運藍線正英、沙鹿、三井站等照原計畫送中央審核，恐有變數？盧秀燕表示，台中市捷運藍線就在交通部跟行政院審核，如果不滿意的話可以退回或修改，但「市民在看」這條路線是經過公聽會，及民眾意見所訂的，如果中央有意見，要推翻民意的話，若重新改線的話，請好好說明。

台中柔道童案遭監院糾正 市府：強化場地管理與教練證照機制
中火火力全開空品差 盧秀燕：國家應檢討能源政策
#盧秀燕 #改線 #說明 #捷運藍線 #審核