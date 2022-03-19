「市民在看」盧秀燕：中捷藍線改線籲中央說明 11:252022/03/19 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 盧秀燕（前中）指出，捷運路線經過公聽會，由民眾意見所訂的，中央請審慎評估。（張妍溱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市長盧秀燕19日上午參加太平枇杷節活動時，針對外界關心台中市捷運藍線正英、沙鹿、三井站等照原計畫送中央審核，恐有變數？盧秀燕表示，台中市捷運藍線就在交通部跟行政院審核，如果不滿意的話可以退回或修改，但「市民在看」這條路線是經過公聽會，及民眾意見所訂的，如果中央有意見，要推翻民意的話，若重新改線的話，請好好說明。 台中柔道童案遭監院糾正 市府：強化場地管理與教練證照機制 中火火力全開空品差 盧秀燕：國家應檢討能源政策 #盧秀燕 #改線 #說明 #捷運藍線 #審核 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 議員批財政膨風 盧秀燕：建設更多、舉債變少 16:252022/03/15 政治 華興虐嬰案疏失 社會局長遭中市府書面糾正 21:552022/03/15 生活 基隆探索夢號爆欠565萬貨款 暫緩出港 04:102022/03/15 生活新聞 「嘉玲」回來了！境外暴增91例 2地區移入最多 13:502022/03/17 生活 日本東北7.4強震 盧秀燕關心友好城市 10:542022/03/18 生活 電扶梯倒退嚕害30名旅客摔成一團影片外流 北捷緊急說明 17:142022/03/15 生活 盧秀燕鬆口支持中火以氣換煤 台電維持先前承諾只拆2煤 20:232022/03/18 財經 中火救援供電釀紅害 立委爆氣喊心痛 04:102022/03/18 政治要聞 國民黨醫委會：蔡政府持續縱容台電狂燒煤 中部民眾會用選票展現憤怒 16:252022/03/17 政治 海納百川》供電與空污的首鼠兩端（王麗莎） 11:032022/03/19 海納百川 大彎北段代金案 花敬群柯文哲同場過招 04:102022/03/16 地方新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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