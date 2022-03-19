大S（徐熙媛）和汪小菲結婚10年，育有一女汪希玥、一子汪希箖，去年底兩人和平離婚，終結10年婚姻，兩個小孩的扶養權在女方手上，汪小菲則有探視權。近日大S宣布閃婚，與「酷龍」成員具俊曄已完成結婚登記，外界好奇汪小菲的母親張蘭聽聞此事，是否打算奪回孫子、孫女的扶養權？對此，張蘭也難得鄭重回應，表示自己會將心比心，不會亂將孩子從媽媽身邊帶走，意指仍放心將孫子、孫女留給大S照顧。

大S10年前和汪小菲認識49天就認定彼此閃婚，婚後一家四口生活幸福，去年卻因汪小菲失言起了波瀾，大S當時就拋震撼彈表示已經在辦離婚，原本外界以為她只是想轉移焦點，但去年底她便說到做到，和汪小菲共同宣布離婚，又在106天後閃電宣布與具俊曄已在韓國辦理結婚登記，震驚粉絲。

張蘭回應將心比心比較重要。（圖／翻攝自筷說魚樂微博）

對此，外界第一時間猜想，作風強勢的張蘭可能會不願意讓孫子、孫女認具俊曄當繼父，甚至可能即將出手奪回兩人的扶養權，張蘭近日則在直播中表示，不是不想念孫子、孫女，也不是爭不過，是身為單親媽媽的她將心比心，不願意讓兩個孩子跟親生母親分開，並反問網友如果將您們的孩子活生生地從身邊奪走，大家會做何感想？不僅大人不願意，對孩子也不好，所以她不打算這樣做。

汪小菲上直播，表示很多東西很難兩全其美。（圖／取自新浪娛樂）

而汪小菲先前發文「祝徐熙媛幸福」，又向張穎穎致歉後，也開始開直播和粉絲互動，透露有個丹麥好友過去是他婚禮的伴郎，如今娶了一個上海女孩並當了爸爸，讓汪小菲也感染到對方的幸福，表示等過陣子會去探望好友，至於看到有網友罵他「蹭熱度」，汪小菲也怒回：「蹭熱度！我蹭誰啊？」，接著嘆氣說：「男人對女人要靠行動，不能靠嘴巴」、「兩人之間相處，很多東西很難兩全其美」，又稱自己沒暗指什麼，要外界別多做聯想。