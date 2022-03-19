行政院長蘇貞昌昨(18日)稱，過去那種把官員當狗罵的時代，應該過去了，這個時代連狗都不應該這樣亂罵，希望透過詢答，好好說明政策。國民黨立委蔣萬安18日回嗆，蘇揆一開口就是談猴子、談狗，立法院不是動物園。兩人再度隔空交火，引發網友關注，有人就認為「蘇就是不想讓蔣當選台北市長」、「這事情怎麼看都是蔣萬安站得住腳」。

有媒體詢問「國民黨希望修法要不得反質詢」，蘇貞昌昨強調，質詢的主動權在立委，立委又有免責權保護，這樣還要修法保護立委，會不會讓人覺得立委太弱了，另外，像過去拿牌子圍著官員不斷叫囂，這叫做職權行使，國人也看不下去，在立院每次質詢，主席都說詢答時間幾分鐘，是詢答，立院過去那種把官員當狗罵的時代、文化應該過去了，這個時代連狗都不應該這樣亂罵，我們很希望透過詢答好好地說明政策。

對於蘇貞昌的說法，蔣萬安昨表示，行政官員依法回答問題，質詢是為國家找未來，我們透過問政監督政府，而不是攻擊、防守的問題，蘇貞昌不斷地用謾罵、人身攻擊方式，是無法掩蓋政府至今無法解決用電問題及電網脆弱的事實，蘇貞昌用猴子來罵人，把責任推給基層也是行政院，民眾都看得非常清楚。

兩人一來一往的言詞交鋒都引發網友注目，有不少網友就在《Yahoo新聞》相關報導底下留言表示，「質詢就是質詢，問東答西，問電網答祖宗，這是哪門子的答詢，這叫立委弱？」「也不想想這樣的謾罵的惡習是誰帶起來的」、「律師講話，總是咄咄逼人」、「這問題在我當志願役的四年就看破了，沒想到退伍那麼久還是沒進步」。