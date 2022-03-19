網紅「雪乳戰神」郭鬼鬼，近來升格成為高苑科技大學「金融科技與創新管理中心」業界講師，還開心曬出傲人上圍與大學聘書合照，未料卻收到教育部關切，無奈將照片下架，讓她怒嗆公職人員

「活在封建時代嗎？」如今態度大轉變，不僅向教育部長潘文忠致歉，更強調與對方無關，但也無奈表示：「傷害已經造成」。

郭鬼鬼曬出傲人上圍與大學聘書的合照，立刻引起網友暴動，沒想到卻收到「某某部」來函關切，無奈將照片撤下，讓她難掩怒火痛批「台灣某某部的公職人員還在封建時代」，對此，教育部長

潘文忠留言澄清教育部未曾發任何公文給學校或老師，要求下架任何照片，與高苑科大了解詳情後，認為可能是溝通有誤差導致，也希望她能提供細部資料釐清真相。

沒想到事隔一日，郭鬼鬼曬出在教育部門口的照片，表示下架事件與教育部長潘文忠無關，在此向他道歉，原本成為講師是一件很開心的事，沒想到卻像是在玩一場狼人殺，如今不論誰下令刪照片、誰受傷了、誰摔了，她表示已經都不重要了，畢竟傷害已經造成，接著再三強調：「停止紛爭 ，世界和平吧，我要當老師」。

對此，網友也紛紛留言：「台灣社會至今仍存在著不少傳統保守人士，會被抗議很正常，鬼鬼別放在心上」、「發現長官會追究，當初通知的人肯定不會承認，只能自己盡量放寬心了」、「因為外表就不能為人師表嗎？人模人樣的犯罪者不也是一堆」、「露太多就會有爭議啊」。