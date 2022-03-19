針對義大利藍姓富商和台灣詹姓空姐爭女案，大法官憲法法庭18日對於詹姓空姐聲請暫時處分狀態，罕見地快速回應，裁定暫停執行交付女兒給藍男。藍男律師質疑，大法官們竟可只憑一造辯論，也就是媽媽單方面說法就做出裁定，當初成立憲法法庭，就是為了要以訴訟形式進行，如今男方卻連陳述的機會都沒有，憲法法庭就做出裁定，非常不合理，如此也嚴重傷害了台灣司法公信力。

藍男律師指出，憲法法庭昨天做出如此裁定，影響相當大，一來這樣等同讓前面一、二、三審法官的努力都化為烏有，加上憲法法庭的裁定具有終極姓，且沒有任何抗告或救濟的途徑，這樣造成形同第四審的後果，可說是後患無窮。

此外，藍男律師認為，詹女把全案提升到憲法層次，用憲法法庭推翻了先前所有法官的相關裁定，但這樣其實是嚴重傷害台灣司法的國際形象，藍男是義大利人，義大利是歐盟的國家，憲法法庭這樣的裁定，會讓歐盟所有的國家，以後都無法相信台灣司法的判決結果。

藍男律師還表示，詹女律師不斷攻擊前審裁定法官引用的海牙公約，認為台灣不是該公約締約國，不受海牙公約的約束。在他看來，法官只是引用海牙公約精神，是類似一種法律見解，不是說所有台灣類似案件都要用海牙公約來裁定。

藍男律師說，台灣雖然不是海牙公約的締約國，但這樣符合海牙公約精神的裁定，確實會更方便與國際接軌，讓台灣的司法判決更容易被其他國家接收。如今憲法法庭只看到急迫性，卻沒有考量這是一起涉外事件，就逕為裁定，恐怕會使得台灣司法信用破產。