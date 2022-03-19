18日在士東路飆速，釀成謝姓婦人慘死、2名女高中生骨折重傷的「德東飆車王」簡男，被依過失致死逮捕送進警局後，態度極不配合，面對各種問題都以「記不得」、「不要問我」、「我不知道」草率回應，他19日凌晨4點時，突然在警局表示「我很不舒服！」吵著要到新光就醫，但檢查半天沒狀況，又要求打點滴，在醫院待了3個多鐘頭才又返回警局。

外傳簡男經常在天母一帶飆車，但簡並未有肇事、傷害的紀錄，但他釀禍後的態度極不配合，對事發經過一問三不知，不斷以「記不清楚」、「我不知道」回答檢警訊問。

士林地檢署19日上午對死者進行相驗，因撞擊力道猛烈，謝姓婦人下半身多處粉碎性骨折，家屬到場時神精哀淒，謝的女兒曾發文表示，母親可能去附近的大學作運動，不敢相信會遭此橫禍。

據指出，簡被捕後態度極不配合，凌晨4時還突然對警察說自己不舒服，要求就醫，到醫院檢查後又打了3小時的點滴，這才願意返回警局，警方將在中午相驗結束後，依過失致死罪將他移送士林地檢署。