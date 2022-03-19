大家小時候有被阿公阿嬤照顧過嗎？愛孫心切的他們就算和年輕爸媽歲數差了很多，卻一點也不減他們對小孫子、孫女的愛。日前，一位阿公在臉書發文詢問網友們知不知道哪裡有賣8000元的奶嘴，並表示他找遍了一堆藥局和嬰兒用品店，但店員都說沒有賣那麼貴的。

阿公發文截圖(圖翻攝自爆廢公社)

疼孫女心切的阿公急忙上網發文求助網友：請問草屯哪裡有賣8000元的奶嘴頭？兒子說要買給他女兒，但我都找不到，謝謝。」網友看了笑翻表示：「買不到奶嘴頭，可以買羊奶頭代替」、「八千已經可以買真的奶頭了」、「八千塊奶嘴頭是含金的嗎」、「真。含金湯匙出生」。不過，也有不少網友表示這位阿公一定很愛孫，竟然會答應兒子買那麼貴的奶嘴頭。

阿公幫孫女買奶嘴鬧笑話(示意圖／達志影像)

原來，是阿公不懂嬰兒用品，加上聽成諧音，不小心把貝親和八千的台語搞混了，才會鬧出這種糗事。底下神人紛紛留言幫忙解惑，「貝親是一個牌子，很像台語8千的發音」、「應該是（貝親）吧？聽成8千」、「貝親=8000（台語）」、「長輩人一定很好，跑了好幾家去問跟發文詢問，雖然是個誤會，雖然很好笑，但這長輩太可愛了啦」。