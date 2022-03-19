98歲領軍開騎的郭深森爺爺更許下100歲要繼續報名不老騎士的心願。（盧金足攝）

23名平均75歲不老騎士以10天時間完成1145公里的熱血環島旅程，19日回到台中市，接受達陣獎牌與證書。（盧金足攝）

98歲不老騎士郭深森領軍，完成1145公里環島夢

「成功了！」23名平均75歲不老騎士以10天時間完成1145公里的熱血環島旅程，19日回到台中市，接受達陣獎牌與證書，也為隔天過80歲生日的不老騎士鄭鈴美，及環島期間過78歲生日的劉鴻水慶生，98歲領軍開騎的郭深森爺爺更許下100歲要繼續報名不老騎士的心願。

23名不老騎士10日從台中市出發，展開1145公里的環島旅程，19日中午抵達台中市南屯區，不老騎士依序進場時，全場歡呼聲不斷，很多家人來迎接不老騎士。

不老騎士上台接受達陣獎牌與證書，同時也擔任「獨居弱勢長輩餐食計畫」愛心大使，從出發開始啟動募款，環島結束後，累積募款金額達471萬元。

弘道基金會表示，今年的環島旅程，長輩成功挑戰蘇花公路、南迴公路外，也至各地社區、機構以及學校交流，體驗手作肥皂、黃荊包，送給在地的弱勢長輩，傳遞公益環島的初衷，還特別結合各地的觀光景點，讓長輩在圓夢環島朝聖景點，為公益旅程留下美麗的記憶。

73歲張雨金騎完10天路程後表示，環島這幾天以後，非常佩服郭深森爺爺，98歲卻可以這麼健康、騎得這麼穩，「他騎在我的前面，一起朝向環島終點邁進，非常激勵我。」

71歲的許文貴，在女兒的報名下，第一次環島，女兒報名當志工，陪著爸爸一起參加，當車隊環島到台東大學時，感受到學生熱烈歡迎的熱情；在花蓮長照機構時，更感受到機構老人的需要，他說，顛覆我環島的想像，下一次有機會要再來參加不老騎士。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘指出，現在的不老騎士不再只是熱血追夢，更結合弱勢長輩需求，升級為「熱血有夢、溫暖有愛」的公益旅行。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘指出，「不老騎士為愛千里」今年再度結合「獨居弱勢長輩餐食募款計畫」，要為全年度20萬人次的獨居弱勢長輩募集1200萬元經費，幫助有需要的長輩能吃到熱騰騰又健康的午餐。

不老騎士達陣這天，剛好是就讀國小三年級的賴語宸滿9歲生日，她與就讀高二的姊姊賴維霓捐出存了一年多的4隻小豬撲滿，響應「不老騎士-為愛千里」環島籌募的「獨居弱勢長輩餐食計畫」經費。