大陸國家主席習近平與美國總統拜登18日晚間進行視訊通話，就俄烏戰事等議題進行對話討論。觀察此次中美元首通話，中國人民大學國發院研究員，國際關係學院教授李慶四認為，此次視訊會晤對降低俄烏衝突的力道應有一定積極作用，但接下來也要看美國的真實立場。如果持續透過輿論讓中國捲入、離間中俄關係肯定不行。他說美國應改變火上澆油立場，不向烏克蘭提供危險武器，否則明裡一套、暗裡一套的話，等同於把烏克蘭、北約盟友甚至歐盟推向火坑。

此次會晤中，習近平強調國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益，和平安全才是國際社會最應珍惜的財富。

李慶四表示，從俄烏戰火發生後，美方製造輿論例如暗示中國在背後支持俄羅斯，或鼓吹所謂「中國責任論」，想讓中國戴上高帽子受到制約。但實際上習近平表示不可以透過武力衝突解決矛盾，希望以和平談判解決問題。反觀美方立場卻是相反，希望透過單方面武力對不同立場國家給予制裁。

李慶四認為，這時候促成中美元首會晤討論俄烏問題，可說是俄烏戰爭進行到現在，美國看到自己處於不利位置的一個舉動，某個程度也認識到中國不出面表明立場的話，俄烏事件恐怕很難緩和下去。

李慶四更強調，俄烏戰爭繼續打下去的話，美國暫時可以討到便宜，但長遠來說未必如此，更可能影響國際信譽。例如假設俄羅斯決心滅掉烏克蘭，美國與俄羅斯戰略緩衝消失，烏克蘭作為砲灰也已證明美方靠不住，同時使得德法等歐盟國家安全感也會減弱。