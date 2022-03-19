俄烏衝突爆發已24天，近日烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過視訊的方式在各國國會進行演說，且演說內容還針對不同國家進行修改，但媒體人黃揚明質疑「澤倫斯基這樣就算是成功了嗎？」指出烏克蘭人民是否會因此獲得救贖，這場戰爭又會如何演進，恐怕都還有很長一段路要走。

黃揚明在臉書表示，從歐洲議會、英國國會、美國國會、德國國會、加拿大國會到下周即將登場的日本國會，澤倫斯基近日一場又一場的視訊演說，且演說內容還針對不同國情做調整，儼然成為2022年在眾多民主國家知名度最高的「外國領袖」。

黃揚明指出，澤倫斯基對英國國會演說時，引用英國文豪莎士比亞的劇作《哈姆雷特》及英國前首相邱吉爾演說的內容；對美國國會演說時，引用美國民權領袖馬丁路德金恩的知名演說；對德國國會時，則引用了美國前總統雷根在冷戰時期對蘇聯領袖戈巴契夫喊話的名言。

黃揚明認為，澤倫斯基團隊很清楚在民主國家的運作中「國會」有多重要，但也指出不論這些國會議員聽完演說後是落淚還是起立鼓掌，能提供給烏克蘭的援助始終有限度，因此澤倫斯基只能一場接著一場，繼續衝高烏克蘭在國際輿論上的籌碼，讓自己成為有如影集中對抗邪惡勢力的英雄角色。

不過黃揚明也提出質疑，說「澤倫斯基這樣就算是成功了嗎？烏克蘭人民會因此獲得救贖嗎？普丁主導下的這場戰爭，又會如何繼續演進呢？恐怕還有很長的一段路要走」。