俗話說「肝若不好，人生是黑白的」，不過肝臟是沉默的器官，出現問題時難以察覺。中醫師對此表示，肝臟若不好能從身體5警訊看出來，她曾收治一名患者，把脈時雖未察覺異狀，但發現他的身體異常疲憊，而且不停長痘痘，檢查後才發現肝指數破千。

中醫師鄒瑋倫在《健康2.0》分享，肝臟是身體排毒器官，以代謝功能為主，扮演去毒素、儲存醣原、分泌蛋白質合成等重要角色，而中醫與西醫對於肝的觀點有些許不同，中醫所謂的肝還包含調解血液、腸胃道消化、肝脾功能、情緒、身心理變化。

中醫師鄒瑋倫提到，肝臟功能若不好，可以從身體5警訊察覺，第一「鼻頭發紅」，身體荷爾蒙失調，肝血熱到鼻頭發紅，就會出現微血管擴張、肝經血鬱或血瘀等症狀；第二「粉刺增多」，月經失調時，身體容易產生濕熱，肝脾經濕熱導致油脂分泌多，粉刺跟著增多。

第三是「傷口不易癒合」，由於肝臟是幫助代謝的器官，因此肝功能若變差，代謝出現問題時，傷口就不容易收口，甚至可能化膿、生瘡；第四「指甲易斷」，肝血虛、營養不夠或晚上經常熬夜，爪甲會變粗，而且容易脆裂；第五「肝掌」，手部容易紅腫或變黃。

鄒瑋倫舉例，她曾遇過一名36歲的病人，長期跑馬拉松，有運動的習慣，身體狀況也不錯，但一次他連續加班3至4個月，而且都在跑外務，儘管工作忙碌，但他生活行程仍排得很滿，例如早上5點去救生員考試、帶孩子上學，接著自己去上班後，下班晚上再去夜跑。

病患開始感覺身體非常疲憊，起初以為是感冒，因此先吃成藥解決，但狀況仍未改善，因此便找中醫師診斷，但把脈後發現肝脈是正常的，但病患仍表示經常感覺到累，而且不停冒痘，頭皮甚至變得很油，之後還出現腹瀉狀況，一開始以為是急性腸胃炎型感冒，但之後他的手竟開始變黃，尿色也偏黃，到醫院做檢查後，發現肝指數高達900至1000，確診急性肝炎。