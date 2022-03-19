上周遭「妖鎳」史詩級軋空的「世界鎳王」項光達有望度過危機？倫敦金屬交易所（LME）本周三恢復交易後，鎳期貨連吞三根跌停，周五（18日）下殺至每噸36915美元跌停價，LME宣布下周一（21 日）起漲跌幅限制擴大到15%。儘管本周鎳價已暴跌約2成，但高盛對鎳期貨提出場外買盤報價為每噸 25000美元，意味著鎳價還有崩跌32%的空間。

上周鎳價兩天內一度飆升250%，每噸漲破10萬美元天價，「鎳王」青山控股董事長項光達遭遇史上最大軋空，由於鎳價短線震盪過劇，迫使LME宣布暫停交易一周。

LME本周三恢復鎳期貨交易，並宣布當日漲跌幅限制為5％，一開市就跌停鎖死，周四、周五漲跌幅分別放寬至8％和12％，仍不敵市場賣壓殺到跌停板，

本周倫鎳三日累計跌約19%，終場收在每噸36915美元，但從上周破紀錄10萬美元計算，已狂瀉63%。

在鎳期貨連續三日震盪暴跌後，LME周五再度宣布，從下周一（21日）起，單日漲跌幅擴大至15%，跟其他貴金屬如鋁、銅、鉛、錫和鋅一樣維持15%漲跌限制。

美國財經媒體報導，知情人士透露，高盛集團在倫敦金屬交易所場外提供鎳期貨報價，買盤價約每噸25000美元，賣盤價約每噸37000美元，從周五LME鎳期貨收在36915美元來看，鎳價還有高達32%的下殺空間。

上周鎳價漲破10萬美元，「鎳王」青山董座項光達押注滿手鎳期貨空單，外媒估該公司單日虧損逾20億美元（約台幣560億元），但遭逼空的項光達持有空單打死不退，在LME休市期間，他在多次商討會議中，告知約10家銀行和經紀商堅持空頭倉位，因為他認為鎳價會再下跌。

分析師表示，軋空幾個月前就開始醞釀，因為鎳市從去年10月就出現供給短缺的情形，直到今年2月俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家對俄國進行制裁，俄國鎳產量全球第三大，市場擔心斷鏈危機，引發商品價格飆漲，導致鎳的供應雪上加霜。

青山控股雖然是全球最大的鎳生產商，不過並沒有足夠且符合等級的鎳可以交割給 LME，最終引發鎳市一場驚人的軋空風暴。