汽車零組件橙的(4554)及劍麟(2228)公布2021年財報，橙的2021年合併營收4.58億元，年增29.53％，稅後淨利0.43億元，年增741.44％，每股盈餘2元；董事會決議通過2021年擬配發1.8元股利，包括0.9元現金股利、0.9元股票股利，配發率達9成。劍麟2021年合併營收36.79億元，年增7.45％，稅後淨利2.39億元，年增141.14％，每股稅後盈餘3.14元；擬配發每股現金股利2元，配發率64％。

橙的2021年AM、OEM營收占比分別為70％、30％，受惠AM市場明顯較前一年度大幅成長，而AM產品毛利率優於平均水準，主要產品組合優化及良好的成本，全年毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達41.46％、12.68％、9.34％，三率三升，為近5年最高。

展望今年上半年，公司掌握RF無線技術、高低溫汽車電子設計、電源管理三大TPMS核心技術，持續提升TPMS滲透率。OEM市場，仍瞄準利基型市場-重型卡車、客車等大型車輛積極布局，針對不同車種的TPMS客製化需求設計及測試。

劍麟受惠平均每車安全配備滲透率持續提升，集團持續放大汽車零件事業群營運規模，除了台灣、大陸生產基地保持良好產能稼動率表現，波蘭新廠今年前2月的營收表現也較去年同期明顯成長，劍麟有望隨著產能學習曲線提高，提升毛利率及獲利表現。