香港警務處處長蕭澤頤指出，《香港國安法》實施以來效果立竿見影，暴力事件及鼓吹「港獨」的情況大減，社會恢復秩序，市民生活也復常。

蕭澤頤在電視節目《國安法事件簿》中提到，國安法普遍，在英、美、澳洲等國都有，港人對國家安全概念陌生，是因為香港之前在英國殖民統治下，談國安問題會讓英國政府尷尬。

他並提到，警方設立國安舉報熱線以來，共接獲逾21萬個訊息，他指這對警方的反暴力、反恐工作有很大作用，希望市民遇到有可疑的事件時，應盡快舉報。