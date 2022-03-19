國安舉報熱線接逾21萬訊息 港警務處長：對反恐很有用 11:472022/03/19 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖／東網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港警務處處長蕭澤頤指出，《香港國安法》實施以來效果立竿見影，暴力事件及鼓吹「港獨」的情況大減，社會恢復秩序，市民生活也復常。 蕭澤頤在電視節目《國安法事件簿》中提到，國安法普遍，在英、美、澳洲等國都有，港人對國家安全概念陌生，是因為香港之前在英國殖民統治下，談國安問題會讓英國政府尷尬。 他並提到，警方設立國安舉報熱線以來，共接獲逾21萬個訊息，他指這對警方的反暴力、反恐工作有很大作用，希望市民遇到有可疑的事件時，應盡快舉報。 國安局證實 中共運8反潛機月初墜落南海 股市黃曆－上有壓下有撐 財利在區間 #舉報 #國安 #熱線 #21萬 #訊息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打假數據 中紀委：有幹部唯GDP政績論 干預統計數據求政績 11:592022/03/18 兩岸 俄德法元首通話無果 美國續供烏防衛武器 04:102022/03/14 國際大事 查辦林秉樞網軍破口 檢調輕放 04:102022/03/19 政治要聞 國安基金前操盤手要求提高銀彈 財長回應將評估 16:142022/03/09 財經 香港市民「壓疫不了」精神壓力瀕臨崩潰 首2月求助電話逾萬通 11:072022/03/17 兩岸 美稱俄要求中提供軍援 陸外交部斥：虛假訊息 16:532022/03/14 兩岸 學者揭能源存量現況 驚爆台灣國安恐怖危機來了 14:062022/03/15 政治 3／23董事會 鏡電視新董座2派角力 傳鄭優接棒 04:102022/03/18 政治要聞 「1990 馬上幫您」! 移民署外來人士在臺生活諮詢服務熱線改新號 16:512022/03/15 寶島 政府網站被駭客打爆 俄羅斯：遭受史無前例的駭客攻擊 09:492022/03/18 國際 奔騰思潮》國安局不誤判兩岸形勢 習近平久久才想到一次台灣（施威全） 16:312022/03/17 海納百川 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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