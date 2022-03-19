大陸國家主席習近平與美國總統拜登18日晚間進行視訊通話，關鍵在討論俄烏戰火議題。同時拜登也重申不支持台獨，堅持一個中國政策，是否對兩岸關係有所牽動變化。中國人民大學國發院研究員，國際關係學院教授李慶四認為，中國人講「聽其言、觀其行」，要相信說的還是做的道理很明顯，從近年美台加大互動與政策變化，「這就是哄中國的一句空話」，好方便討論其他議題。

李慶四認為，美國總是把別人看得愚蠢，如果美方真有誠意，應該拿出一定政策態度打消疑慮，強調中美關係要在相互尊重與互利合作等原則下，但尊重這點美國總是做不到。

李慶四指出，美國過去說過多少次堅持一個中國原則，但同時也總是違背原則，包含提升美台交往層級，各種文件中把台灣定義成獨立主權國家，以及擴大對台的海陸空軍售，政策決策力道可說是穩中有進甚至是突破性進展，難道就這次說一句話就相信？他說一次兩次還可以，美方一直戲弄中國與中國人民，已到不可忍的程度。