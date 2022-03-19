台中市北屯區環太東路19日驚傳夫妻持刀傷害案件，目前夫妻2人紛紛受傷送醫救治中；警消接獲報案人表示，「女婿拿刀傷人」，消防局出動消防車2輛、救護車2輛、人員10名前往救援。發現現場有2名傷者，男性約35歲左側頸部刀傷、意識清楚，女性約30歲頸部刀傷、意識清楚，皆送分別送往長安醫院與國軍台中醫院救治中。

報案的58歲岳母因阻止夫妻倆對峙衝突，拉扯間左手血腫、意識清楚、由東英91送往國軍803醫院。據了解，因周末假日，小孩皆放假在家，所幸沒有被波及，警方將前往醫院製作筆錄。