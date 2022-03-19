東元(1504)舉行2022年家電新品發表會，以「冷凍、空調暨智慧生活」為主題，以實現淨零碳排為目標，提出「AI節能系統」、「空氣管理專家」和「冷凍冷藏無所不在」等系列解決方案。東元表示，東元產品結合系統軟體和大數據，能提供使用者全時間最高效率的運轉模式，進而達到更優化的節能效果，在智慧化的生活中，為消費者省電節費。

響應2050台灣淨零碳排，東元家電今年新品發表首推「商用冷凍空調AI節能系統」，針對空調設備和冷凍冷藏設備在商業或工業的應用，提供不同產業有效降低能源契約容量，達到最佳的節電效果。這套系統整合了氣候預測、負載預測、和設備能耗模擬軟體等技術，能夠自動分析回傳現場設備參數，由AI自動決定最佳運轉模式，達到節能省電的效果。

東元空調向來是市場最受歡迎的國產空調，去年政府的班班有冷氣專案，拿下20縣市，東元也回饋各縣市中小學，加碼贈送空氣清淨模組，於迴風系統中全面覆蓋吸入的空氣，達到抑菌和去除PM2.5的效果，讓中小學教室能有更佳的空氣品質，目前已有超過43000台東元iAIR系統於全台730間學校持續運轉中。今年在新品發表會上，東元提出iAIR「全智慧健康空氣解決方案」，整合環境溫度、濕度感測器，並且依產品特性設計裝設人體感測、PM2.5、VOC元件等，建立環境的系統感測網路，也加入TaiSEIA智慧通訊架構，可遠端監控。

在後疫情時代，空調應用上講求氣流分艙管理，解決集中式空調可能衍生的疫情傳播。東元更推出應用在冷凍冷藏上的全直流變頻一對多冷凝機組，運用一對多的冷媒分配技術，一台主機搞定不同溫層的控制，冷凍、冷藏同時運轉，從10度C到零下18度C的廣大溫層區間，客戶都可以依照每個食材的特性，自行設定最佳的儲放溫度。

同樣也是針對後疫情時代所提出的低碳解決方案，東元表示，正積極結合生鮮產業、物流宅配業、和東元自身最擅長的冷凍冷鏈技術，提出「低溫智能自取櫃」解決方案，將消費者網購的生鮮食材，由生產地直接配送到社區，除了具備生產溯源履歷之外，還可以查詢每個冷鏈過程的即時溫度與履歷，同時配送到社區，可以減少無人收貨、在家苦等、或二次配送等情形，省時省能，更省下了碳足跡。