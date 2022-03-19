日本時事通信社18日報導，日本執政黨自民黨幹部表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）將於日本時間本月23日晚間6時起發表國會演說，預料以線上直播方式舉行。

但這場演說將不會使用日本眾議院舉行全體會議的議場，朝野政黨目前正朝使用眾議員會館內的國際會議室等場所進行協調。

這場演說的細節將在22日的日本眾議院營運委員會理事會上正式決定。預料澤倫斯基將在演說中譴責俄羅斯入侵，並呼籲各界強化對烏克蘭的協助。

澤倫斯基至今已在美國及德國等國會發表線上演說，訴求各國提供烏克蘭武器等支援。

朝日電視台也報導，由於設備方面的問題，澤倫斯基國會演說直播場地不會在眾議院議場，正考量在會議室等地舉行。

共同社中文網提到，這場演說由日本眾參兩院聯合舉行，預計將使用眾議院第一議員會館的會議室。

雖然有人提議在議場放置大型顯示器，但因無前例等原因，基本上選擇放棄。在俄羅斯持續進攻的情勢下，澤倫斯基或許將強調與日本加強團結。

相關人士透露，烏克蘭方面希望以直播方式發表演說，但根據當地情況，也可能有所變化。