俄羅斯入侵烏克蘭邁入第4周，在長達將近1個月的戰事裡，烏克蘭使用無人機四處攻擊俄軍，讓人留下深刻的印象，而《泰晤士報》(The Times)就揭密了一支烏克蘭無人機部隊的作戰方式。

烏克蘭特戰部隊的Aerorozvidka是一支無人機作戰單位，自俄羅斯入侵以來，他們就一直利用無人機搜尋俄國的裝甲車、坦克，還有攜帶電子設備的車輛攻擊，有士兵受訪表示，他們已經摧毀了數十個「優先目標」。

該部隊的指揮官漢沙爾（Yaroslav Honchar）受訪時表示:「我們通常在夜間出擊。」他解釋，俄羅斯軍隊晚上不會進攻，但避免遭受砲擊，所以都會躲入村莊或城鎮中，因為他們知道烏軍不會對村莊或城鎮展開砲擊。

而靜止不動的車隊就會是Aerorozvidka的目標，一位不願具名的士兵說:「晚上是不可能看到無人機的。我們在晚上尋找最有戰略價值的目標，然後可以在低損害的情況下擊潰對方。而在村莊中展開行動也是可行的，晚上反而可以離目標更近。」

Aerorozvidka的無人機從一般便宜的無人機到訂製的R18無人機都有，R18無人機可以飛行4公里、續航40分鐘，並能投擲5公斤炸藥，得以用來摧毀俄羅斯裝甲車，也可以進行精確偵察任務和直接砲火攻擊，並向坦克和電子裝備裝甲車投擲炸藥。另一種型號是PD-1無人機，他可以在空中盤旋長達8小時以進行偵察任務。

Aerorozvidka每日執行300次任務，他們利用北約(NATO)情報系統Delta收集情報，該系統可以識別出具有高戰略價值的目標，再將坐標傳給在夜間飛上天空的無人機小隊。

除了北約情報系統外，他們還使用馬斯克(Elon Musk)所提供的衛星「星鏈」(Starlink)。要是他們使用熱視覺的無人機偵察，就可以透過衛星將情報傳給砲擊部隊，並讓他們準確打擊目標；其展現出的能力可以說是讓俄軍無所遁形。