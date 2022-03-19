擁有E級上圍和沙漏型曲線的香港女星白雲被粉絲封為性感波神，她雖名花有主，和老公江俊霖結婚7年，婚後白雲仍常大方在社群網站展露好身材。近日她更分享一組自己穿比基尼，坐遊艇出海的美照，可見她胸前波濤洶湧，跨坐在欄杆邊的姿勢更令人想入非非，粉絲也紛紛按讚。

白雲過去曾演出電視劇《使徒行者》、《愛·回家之開心速遞》、《不懂撒嬌的女人》，近年她因身材火辣紅到台灣，擁有許多台灣粉絲，而白雲先前也呼籲自己喜歡性感打扮並不是下流，強調：「這一輩子，我想知道，無論多難，我都堅持做自己，那麼這輩子會是怎樣」，也說：「性感是我的最愛，是我從骨子裡就有的東西」。

近年越來越大方做自己的白雲，昨(18日)曬出自己一組穿比基尼在遊艇上辣照，可見她墨綠色比基尼上身，側邊的扣環設計讓她的美臀曲線幾乎全被看光，她除了曬出上帝視角自拍照，大秀胸器，也分享另一組坐在遊艇欄杆的照片，從欄杆形狀毫無變形看來，白雲應該是完全沒修圖，前凸後翹的曲線和修長美腿，令粉絲眼睛大吃冰淇淋。

白雲文中說到，古今內外大家都用「正常」去掩飾自己，但不用為了自己的不正常而焦慮，「覺得什麼是最美好的便去追求什麼。只要不要失去自己。 為了追求任何東西而令自己迷失方向墜入深淵都是不值得的」，「有人覺得子女的人生最重要；有人覺得事業地位最重要；我覺得愛情最美好最重要。都可以。只要是真心的不會後悔便好」，發揮正能量，並曬出和姊妹對話截圖，自嘲凌晨4點還在洗腦姊妹振作起來，「我真的是很不正常的人」。