1名網友在臉書社團《爆廢公社》貼文寫下，朋友跟他借錢，至今尚未歸還，現在又開口借3000元說要體檢，原PO表示自己沒錢借，朋友竟嗆：「那就隨便囉！沒上班沒錢，就沒錢還你」，「掰掰」，令原PO氣到發文尋求幫助，網友們霸氣回應，「把訊息儲存傳給他朋友！至少，以後他朋友會提防他」。

原PO《爆廢公社》貼文寫下，自己朋友向他借錢，也立下時間說會歸還，但卻被朋友放鳥，現在又開口說：「體檢要錢，借我3000」，原PO因為有了前車之鑑，且自己車子又壞掉，手頭很緊，所以拒絕該名友人，不料竟遭嗆說「那就隨便囉！沒上班沒錢，就沒錢還你」。

原PO傻眼回覆，「你們都沒想過別人行不行，當初我買房的時候錢不夠你們有辦法幫我嗎？我借的錢也還沒有還完，我借的錢要還利息，我借你們的都沒要利息了，還要跟你們要還要不到，難道我借的錢就可以不用還了嗎？」對方竟囂張地只回一句「掰掰」，就消失了，讓原PO氣到發文痛批友人的惡劣行徑。

網友們看完後紛紛留言，「借錢=送錢，不借被說78借了又被78！」「把訊息儲存傳給他朋友！至少，以後他朋友會提防他」、「這口氣很理所當然欸，你確定對方有把你當朋友嗎？」、「雖然現在風氣就是欠錢的最大，但這真的辣雞⋯怎麼有這種人」、「借錢時就要有覺悟可能拿不回來！不是你笨！是對方辜負了你對他的信任」、「談到借錢，一律用當舖模式」。