新北平地原住民議員宋雨蓁日前宣布退出國民黨，宋雨蓁說，國民黨這幾年在原住民區塊並未特別重視，導致雙方沒有共識，差距越來越大，因此選擇彼此祝福退出國民黨。新北市長侯友宜19日出席新北市原住民族系列運動賽事開賽典禮指出，其實所有議員對原住民族都很支持，大家一起凝聚力量、面對問題。

宋雨蓁日前在新北市議會召開記者會，宣布退出國民黨，並說原民對國民黨來說只是小眾，黨中央還來不及處理到原民問題，導致雙方沒有共識，差距越來越大，那就彼此祝福，在其他位置繼續為族人努力。

宋雨蓁說，退黨後確實會面臨國民黨員的流失，但若只順從黨意，不聽民意，未來也會被淘汰，尤其現在年輕人對國民黨支持度快速崩盤，影響長輩的投票意向，從原本是國民黨鐵票的山地原民，2020年竟選出一位民進黨籍的立委就可看出端倪。

侯友宜19日出席新北市原住民族系列運動賽事開賽典禮表示，其實大家都可以看的出來，在場和所有的議員對原住民族都很支持，大家一起努力、共同面對問題，大家一起凝聚力量一起努力。