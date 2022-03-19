彭姓髮型設計師在朋友播送軍歌歡送下報到。（程炳璋攝）

這次教召報到，由中校砲兵營長郭仲川（中）接訓，已退伍2年的宋子帆（左）擔任召員副營長，雞排店老闆徐健皓（右）已第2次收到教召令，擔任下士副砲長。（程炳璋攝）

雞排店老闆徐健皓收到教召通知，乾脆店休半個月，自己入伍期間，老婆也可以休息陪小孩。（程炳璋攝）

作手機維修的李姓民眾退伍3年多，已第2次收教召令入伍，他表示心情平靜，趕快教召完，以後就沒事。（程炳璋攝）

八軍團步兵203旅砲兵營教召，收到通知的民眾19日上午陸續報到。（程炳璋攝）

陸軍第8軍團步兵203旅砲兵營「新制14天教育召集訓練」19日在仁德區麗池公園報到，收到通知的300多位後備軍人上午陸續抵達，雞排店徐姓老闆為此店休14天，彭姓男子則在朋友播放軍歌歡送下步入報到處。

國軍「新制14天教育召集訓練」因從7天延長為14天，被稱為史上最硬教召，陸軍第8軍團步兵203旅砲兵營選員以台南市戶籍地後備官兵為主，收到通知的召員有別於以往前往營區報到，而是模擬戰時作戰位置，另選在仁德區麗池公園戶外教召臨時編組，由各單位帶開換裝，下午2時在台南都會公園整隊，展開野營野炊方式的各項訓練。

接訓的中校砲兵營長郭仲川表示，這次砲兵教召訓練重點，在重新磨練召員的戰鬥與戰技，分為報到開訓、編制武器射擊、連以下戰鬥教練、戰備任務訓練、戰備保養、收繳與解召共5階段。應召員最大挑戰在第11天至第13天的戰備任務訓練，因砲兵屬中高級專長，召員需更加努力訓練以回復操作技術。

收到教召令通知的後備官兵陸續報到，33歲徐健皓曾是3年半志願役的職軍，27歲退伍後與老婆一起在鹽水區開雞排店，6年內已第2次接到教召令，他坦言延長教召天數，的確造成生意損失，但也利用14天店休機會，老婆在家可以多陪孩子。

23歲彭姓髮型設計師已退伍3年，19日在朋友開車接送下到場，朋友在車內一路大聲播放軍歌歡送，讓他提前「適應」。他笑稱「很煩」，對碰上史上最硬教召直呼「很衰，因為不能賺錢」估算半個月的教召就要損失幾萬元。他認為遇上教召就面對，女友、家人沒說什麼，台灣目前國際局勢比較有危機感，但「只要不要打仗就好」。