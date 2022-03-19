老年人一直是新冠疫情中的高風險人群，罹患重症或死亡的風險較高。近日來自阿根廷的調查研究揭示三款疫苗的效果，其中包括國藥滅活疫苗（BBIBP-CorV），顯示對於60歲及以上的老年人，在兩劑接種後，國藥滅活疫苗減少死亡風險的有效率為85％，研究者指出，這是第一份報導國藥疫苗對老年人有效率的研究。

該研究於當地時間3月15日發表于國際權威醫學期刊《柳葉刀》（《The Lancet》。該研究由阿根廷國家流行病學和國家戰略資訊局局長Analía Rearte領導。

根據澎湃新聞報導，從2021年1月起，阿根廷開始進行全國疫苗接種運動，當年3月起對60歲及以上人群接種中納入國藥滅活疫苗。阿根廷主要流行的變異株是Gamma（p.1）、Lambda（C.1）、Alpha（B.1.1.7）。該研究在2021年1月到9月（流行病學第5周到37周）間執行。該研究對疫苗的效果進行了回顧性研究，評估60歲及以上的老年人中，疫苗對減少感染新冠風險的有效率及對減少因新冠死亡的有效率。

研究發現，對於60歲及以上的老年人，兩劑接種後，疫苗減少死亡風險的作用比減少感染風險的作用更顯著。國藥滅活疫苗減少死亡風險的間接估計有效率為85％。