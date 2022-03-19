72歲國寶級喜劇演員顧寶明驚傳病逝，他的妻子和小孩都陪伴在旁，家人、親友及戲迷們都感到不捨。

果陀導演梁志民稍早在臉書證實，寫道「我們敬愛的顧寶明寶哥，在今天早上因心肺衰竭，告別了人生舞台。我們慟失了一位在舞台上全力投入、精彩傑出的演員，以及在生活上溫暖幽默的長輩、朋友，感謝他帶給我們這麼多精彩生動的角色和生命故事。」

梁志民分享，「我在大學時代就認識了寶哥，那時候和他、國修，一起在電視台寫綜藝節目短劇的腳本，舞台上、或是電視螢幕裡的寶哥，詼諧幽默，輕鬆風趣，但私底下他其實是一個非常嚴謹的戲劇工作者，不管對劇本、表演，或是對自己的要求，非常非常嚴格，甚至可以說是到『一絲不苟』的程度，和他合作過的演員一定贊成我這樣的說法。」

梁志民也提到，「寶哥的喜劇表演，其實很嚴肅，他講究所有的台詞、動作的內在動機，他認為，沒有寫實基礎的浮誇，都不是好的喜劇。所以，再怎麼荒謬的台詞、情境，到了他身上口中，都變得極為真實可信，進而讓人發笑。儘管這個角色的處境，往往都是在 悲傷的時候。他演《超級奶爸》，因為要接近孩子，不得不裝扮成一個六七十歲的老太太，唯妙唯肖的表演，讓他的好朋友金寶又是讚歎又是打趣說：「扮演女人真是一件光采的事，你可不可以穿著這個衣服，到我家幫忙哄小孩呢？」

顧寶明4年前曾帶著小他20歲的妻子出席朋友聚會，因他左手不時出現抖動、臉僵，加上推掉不少戲劇演出，傳出罹患帕金森症，健康亮紅燈。當時接受本報獨家專訪時坦言，確實有手抖及臉部肌肉僵硬問題，但強調沒得帕金森氏症也不是小中風，透過規律作息及運動已恢復許多。

顧寶明當時表示，2017年左右發現左手顫抖、臉部肌肉不協調，醫生告訴他是自律神經失調，他自己推斷可能是演出舞台劇《接送情》，戲中和郎祖筠各飾演2個角色，身心勞累壓力大之外，另一個原因應是被酒精害慘，「以前酒喝太多，現在年紀大才知道年輕時沒有好好保養，現在來報仇了」。

他年輕時跟朋友聚會，喝酒時幾乎都用灌的，十分豪邁，那幾年還曾發生2次酒駕意外，上了社會新聞。後來他下決心戒菸戒酒10多年，顧寶明當時說「本以為一戒就沒事，沒想到若干年後還是出狀況，可見不要掉以輕心，以前沒好好善待他們（身體），年輕時不在意，老了就找你算帳，這次生病就是來警告我」。

顧寶明當時說，自律神經失調最大困擾是手和臉的問題，除了尋求中醫針灸治療、每天也吃高血壓藥，醫生告訴他飲食沒禁忌，只要好好生活就可以。平時都靠太太照顧？他體貼說，「她年紀比我小，是我要照顧她才對」。短時間內無法拍戲？他說不影響，仍熱愛演戲，有工作，筋骨才能多活動，「年輕的時候不懂生活，現在生活擺第一、工作第二，之前還帶老婆去歐洲玩」。

顧寶明前年曾客串演出電影《消失的情人節》，片中演出亮眼，由於當時已受自律神經失調所苦，他仍帶著病體演出，可見對表演的熱愛。導演陳玉勳在電影宣傳時曾表示，顧寶明多年前拍《健忘村》後就去大陸工作，從大陸回來就生了一場大病，確切甚麼症狀不清楚，再拍《消失的情人節》時已是稍微好一點的狀態，但還是很容易疲累，他跟郎祖筠都鼓勵顧寶明要打起精神繼續演戲病才會好得快。

他一生熱愛表演，曾在表演工作坊演出《暗戀桃花源》再版、《暗戀桃花源》、《圓環物語》；屏風表演班《合法犯罪》、《半里長城》；蘭陵劇坊《今生今世》、《荷珠新配》。

他曾說過舞台劇最迷人的地方，就是在台上台下呼吸同一個空氣，同一個感情、感覺，和觀眾共同創造一個氣氛。有一種宇宙一家人的感覺，那是得天獨厚，其他行業所享受不到的，所以即使兩岸電視演出邀請應接不暇，他仍心繫舞台劇，2003年以果陀《ART》重返劇場，讓劇迷們觀賞他難得的演技。

他也曾獲獎項肯定，《晴空亂流》曾獲金鐘獎單元劇最佳男主角提名、《花橋榮記》獲金馬獎最佳男配角提名、《國道封閉》獲金馬獎最佳男配角提名、《暗戀桃花源》獲金馬獎最佳男配角獎、《他是我兄弟》獲得金鐘獎最佳男主角獎。

顧寶明演藝資歷豐富，演技老練，戲路多變，曾和張韶涵合作《公主小妹》、和言承旭合作《籃球火》等電視偶像劇，和李連杰、劉德華、金城武合演電影《投名狀》，穿梭於兩岸拍戲，電視、電影、舞台劇皆有經典作品。

電影作品包括《來去少林》、《花橋榮記》、《徵婚啟事》、《國道封閉》、《我的神經病》、《麻將》、《五魁》、《黑皮與白牙》、《恐佈份子》。

電視劇作品包括《如來神掌》、《官場插班生》、《軍官與面具》、《晴空亂流》、《懷玉格格》、《俠女闖天關》、《白髮魔女》、《倚天屠龍記》、《俠義見青天》、《英雄少年》、《江湖再見》、《京城四少》、《煙雨江南》、《他是我兄弟》、《江南遊》等。

梁志民在臉書哀悼顧寶明。（摘自梁志民臉書）

梁志民在哀悼文中表示，「儘管認識多年，但真正和他第一次合作的舞台劇， 是2003年的《ART》，劇中他有一段長達十來分鐘，絮絮叨叨、一人分飾多角的大獨白，每場演出之前，我總是看著他把這段表演，從頭到尾一字不漏地在舞台上走過所有的地位、反覆熟悉，從第一場到76場，從不懈怠。」

「2020年的3月21日，《接送情》在台中歌劇院演出，因為疫情的關係，不得不採取梅花座，整場坐不到一半觀眾，但是當他謝幕的時候，我感受到觀眾激動的掌聲，完全不遜於任何一場滿場的演出。也許是天意，讓我錄下了寶哥的人生中，在他最愛的舞台上最後一場演出的謝幕時的身影，這應該是上帝給我、和喜愛寶哥的朋友們，最珍貴的恩賜。謝謝你，寶哥，再無疾苦、一路好走」。

顧寶明病逝，令外界不捨。（果陀劇場提供）

果陀劇場剛剛對外表示，「我們敬愛的顧寶明寶哥，在今天清晨6點因腸胃道出血導致心肺衰竭，不敵病魔於早上7:30病故，告別了人生的舞台，享壽72歲。我們慟失了一位在舞台上全力投入的演員、在生活上溫暖幽默的朋友，感謝他帶給我們這麼多精彩生動的角色和生命故事。相關治喪事宜，待家屬與果陀劇場安排妥當後再公布。」