陣中已有優異的亞洲外援何喬登（Jordan Heading），但為了衝擊總冠軍，台中葳格太陽再找來同樣是菲律賓籍的尼奧（Niño KG Canaleta）助陣，身高198公分的尼奧被譽為菲律賓國家級的低位單打教科書，期待他的加盟能傳承經驗給年輕球員，同時也為葳格太陽的戰力買保險。

40歲的尼奧戰功彪炳、經驗相當豐富，生涯16年賽季都待在PBA菲律賓職業籃球聯賽，2005年開啟職業生涯，曾在2006年入選PBA年度新人第一隊、2009-2010球季隨隊拿下PBA 冠軍、2010年榮獲年度最佳第六人獎，2013年獲得年度最佳進步獎，並拿過5屆 PBA 灌籃大賽冠軍（2005、2006、2007、2010、2012）。

葳格太陽總經理汪蔚傑對他的低位單打技巧讚不絕口，「他背對籃框的動作堪稱經典，低位單打更是教科書等級，我們希望借重他的經驗，能指導太陽陣中年輕的球員。」

汪蔚傑透露，目前亞外名額還是會以何喬登為主，但尼奧同樣也扮演重要角色，更可以視對戰組合進行不同輪值調整，將成為葳格太陽靈活調度的保險，更為季後賽及冠軍賽做好萬全準備。