三重區公所與新北市花藝協會於三重區社教館舉辦【111年新北花藝展】，三重區長陳奇正表示本次展出40餘組花藝作品，由中、西花藝教授朱芳梅老師指導，以當季花卉如玫瑰、桔梗、海芋、蝴蝶蘭、天堂鳥等為元素，將花材自然之美進行重新排列組合，呈現花藝的繽紛風采。短暫3日的展期，歡迎所有市民朋友把握時間，共度美好花的春天饗宴。

新北市花藝協會於3月19日開幕典禮安排重頭戲『花藝服飾秀-花仙子喜迎春』，模特兒身上所著花卉服飾，由花藝老師運用鮮花與布料結合而精心打造，除了服裝並設計頭飾、肩花、捧花等，將絢爛的花藝和時尚完美對接。

三重區長陳奇正表示，為增添本次花藝展豐富性，除了美輪美奐的花藝作品、服飾走秀，開幕當日拍照打卡送精美小花束及15組限量免費花藝DIY活動讓民眾參與，在欣賞花藝之餘還能開心領小禮，請市民朋友千萬別錯過！

【111新北花藝展】展期為111年3月18日至3日20日，開幕典禮於111年3月19日上午9時30分，展出地點三重區社教館一樓（三重區集美街60號），歡迎市民免費參觀。