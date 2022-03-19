俄羅斯部隊正加強控制亞速海（Sea of Azov）主要港口馬立波（Mariupol）周圍地區。烏克蘭國防部今晚表示，烏克蘭方面「暫時」無法進出亞速海。
路透社報導，烏克蘭國防部在聲明中說：「占領者在頓內茨克（Donetsk）作戰區取得部分成功，暫時讓烏克蘭無法進出亞速海。」
烏克蘭國防部未在聲明中詳述烏軍是否已奪回進出亞速海的控制權。
俄方今天表示，俄軍正加強控制馬立波市周圍地區。當地約有80%的民宅受損，還有一座劇院16日遭到砲轟，可能約有1000人仍受困在劇院下的臨時防空洞。
俄羅斯部隊正加強控制亞速海（Sea of Azov）主要港口馬立波（Mariupol）周圍地區。烏克蘭國防部今晚表示，烏克蘭方面「暫時」無法進出亞速海。
路透社報導，烏克蘭國防部在聲明中說：「占領者在頓內茨克（Donetsk）作戰區取得部分成功，暫時讓烏克蘭無法進出亞速海。」
烏克蘭國防部未在聲明中詳述烏軍是否已奪回進出亞速海的控制權。
俄方今天表示，俄軍正加強控制馬立波市周圍地區。當地約有80%的民宅受損，還有一座劇院16日遭到砲轟，可能約有1000人仍受困在劇院下的臨時防空洞。
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