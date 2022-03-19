日本岩手縣繼16日深夜強震後，18日深夜又出現最大震度5強的地震。日本氣象廳今晨緊急召開記者會說，目前仍不清楚兩起地震是否有關。

日本放送協會（NHK）報導，18日深夜11時25分左右，岩手縣外海發生推估規模5.6地震，在岩手縣野田村觀測到最大震度5強搖晃，但未帶來海嘯威脅。

這是岩手縣繼16日深夜的規模7.4地震後，再度觀測到震度5強搖晃。16日當時最大震度6強出現在宮城縣與福島縣，而岩手縣內陸城市一關市、奧州市等地則觀測到震度5強。

TBS電視台報導，有關18日深夜在岩手縣觀測到震度5強地震，跟16日在宮城縣及福島縣觀測到震度6強地震間的關聯性，氣象廳地震火山部地震情報企畫官宮岡一樹說由於兩起地震震源有段距離，很難想像有關聯，但現階段並不清楚。

氣象廳表示，兩起地震震源相距約260公里，16日地震震源位於太平洋板塊內部、震源深度57公里、類型屬「逆斷層型」。

而18日深夜的地震震源位於大陸板塊內部、深度18公里、類型屬「橫移斷層型」。