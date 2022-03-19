國寶級喜劇演員顧寶明今(19日)傳出病逝，享壽72歲，他生前有三段婚姻，2005年梅開三度娶小20歲嫩妻，他保護家人從未讓太太曝光，過去和好友金士傑上節目，笑虧對方：「我都第三任了，你才剛生小孩」，但談到前兩段婚姻，他也難得懺悔說年輕時愛玩，太自我，不懂珍惜，沒做好準備就結婚，和兩位前妻已沒聯絡。

可被封為國民爸爸的顧寶明不僅常參與電視劇，也投入舞台劇工作，2013年他接演果陀舞台劇《超級奶爸》，劇中角色和他過去的經驗重疊在一起，戲中他演失婚老爸，戲外他也離婚兩次，受訪時感慨說：「我過去想幹嘛就幹嘛，追求自我反而失去自我，在離婚、酒駕後，我不斷反省，才知道我心裡沒有別人，看到自己的缺失」，但他自認至少比戲中所演的爸爸幸運，和孩子們已經和解。

顧寶明曾與金士傑上《SS小燕之夜》。（圖／中時資料照片）

據知，顧寶明當年退伍後就結婚，第一段婚姻只維持了5、6年，生下一女，第二段有一子，女兒生了3個孩子，兒子則已經3、40多歲，他自嘲：「我孩子都喜歡我，因為我教育方式很隨興，我父親嚴厲，除了讀書，他什麼都反對」，也透露：「世界上完美的童話不存在，沒有100分，沒人懂生命，但我現在很好」。

2012年顧寶明與金士傑上《SS小燕之夜》，顧寶明曾透露妻子身分，表示現任妻子從事服裝設計，欣賞她有冷靜成熟的處女座個性，當初女方家長覺得他怪，但兩人決定公證結婚，岳父母也尊重女兒，又問他娶「小老婆」心境變年輕？他說：「有沒有年輕不知道，但老的比較慢。」

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