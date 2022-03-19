副總統賴清德19日到台東視察，首站前往國立台東大學附屬體育高級中學。（蔡旻妤攝）

副總統賴清德19日到台東視察，首站前往國立台東大學附屬體育高級中學。（蔡旻妤攝）

副總統賴清德19日到台東視察，首站前往國立台東大學附屬體育高級中學。（蔡旻妤攝）

賴清德參訪台東體中 為學生準備全中運加油打氣

副總統賴清德19日到台東視察，首站前往國立台東大學附屬體育高級中學，訪視體中足球、柔道、射箭、棒球隊學生準備全中運練習情形，他親自下場體驗練習，並與學生約定「爭取好成績站上國際舞台」，同時代表蔡英文總統祝福學生，也感謝立委劉櫂豪在體育的支持上不遺餘力。

「我是說了一口好棒球！」賴清德在棒球場上提出最多想法，他說，他從小喜歡棒球，還當過捕手，更喜歡看球賽，雖然打球比不上球員，但以「球迷身分」提出建議，強調球員要保護自己不要受傷，野手要加強速度、更要能夠全方面打擊。

賴清德在台東體中訪視1個小時，親自下場體驗足球、射箭、傳接球，每次與學生們互動、鼓勵，都不忘介紹劉櫂豪，希望讓師生及教練都認識劉，就連校方爭取棒球場旁設施改善，他也直接請劉處理，幫劉拉抬聲勢不言可喻。

賴清德說，他代表總統祝福體中學生，也感謝立委劉櫂豪對體育的重視且不遺餘力幫忙，也希望同學能有好成績「我們相約將來爭取好成績，站上奧運和國際舞台，為國爭光」。