高雄市長陳其邁兩年拚四年，他19日出席國立高雄大學22周年校慶暨運動大會致詞時說，高雄大學校長陳月端帶領團隊「緊緊緊、衝衝衝」程度跟他有得拚，尤其協助市府超過一半局處推動市政計畫，成效卓著。

高雄大學除舉辦22周年校慶暨運動大會外，也對學生活動中心啟用儀式並邀請貴賓共同見證與中華郵政簽署MOU、攜手推動「SDGs ＋ ESG具體行動方案」。

陳其邁致詞時表示，高雄大學關心銀髮族當代醫療人權、水患自主防災演練交流、雙語複合式青少年運動培育計畫、高中職半導體數位先修學程、青年就業創業講座、廣設U-Bike2.0、修復古蹟逍遙園，涵蓋醫療、教育、文化、就業、交通、安全、水利等，他對此表示感謝，也期盼雙方長長久久持續合作。

高雄大學校長陳月端表示，在中央及地方共同擘劃推動下，高雄已經成為半導體及5G AIoT重鎮，高大積極響應國家政策，鏈結產業及鏈結，共創價值及競爭力。